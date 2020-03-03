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Son dakika: 'de hava harekatı: 9 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... MSB: kuzeyi bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.

  • Güncel
  • 03.03.2020 10:45
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  • Son Güncelleme: 03.03.2020 10:55
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Kandil'de hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyi bölgesinde gözetleme yaptığı belirlenen 9 'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği ve operasyonların kararlılıkla devam edeceği bildirildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" denildi.

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