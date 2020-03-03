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'e gönüllü askerlik başvurusu yağdı! Duygulandıran mesajlar

Eli kanlı Esad rejiminin 'de 34 askerimizi şehit etmesinin ardından tek yürek oldu. jet bir yanıtla rejime ağır kayıplar verdirirken ülkemizin dört bir yanından da 'e gönüllü askerlik başvurusu yağdı. İletişim Başkanı , CİMER'e yapılan başvuruların bazılarını paylaştı. Başvurularda duygu yüklü mesajlar dikkat çekti.

  • Güncel
  • 03.03.2020 10:33
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  • Son Güncelleme: 03.03.2020 10:40
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CİMER'e gönüllü askerlik başvurusu yağdı!
İletişim Başkanı , Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatları... Her biri, birliğimiz, dirliğimiz için kahraman ordumuzun şer güçlerine meydan okuduğu harekatlar! Ordumuz sahada! Arkasındaki en büyük güç ise Necip Türk Milleti! Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin" ifadelerine yer verdi.

Altun'un paylaştığı başvuru mesajları şöyle:


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