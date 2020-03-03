İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatları... Her biri, birliğimiz, dirliğimiz için kahraman ordumuzun şer güçlerine meydan okuduğu harekatlar! Ordumuz sahada! Arkasındaki en büyük güç ise Necip Türk Milleti! Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin" ifadelerine yer verdi.
Altun'un paylaştığı başvuru mesajları şöyle:
Altun'un paylaştığı başvuru mesajları şöyle:
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