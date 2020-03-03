ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey "Her konuda Türkiye'nin yanındayız. Türkiye barışçıl bir çözüm için mücadele ediyor" ifadelerini kullandı.



"ESAD REJİMİ VARLIĞINI SÜRDÜREMEZ"

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft ise "Burada gördüklerimiz 108 milyon doların çok ötesinde. BM'de söyleyeceğiz artık yeter. Esad rejiminin çok uzun süredir devam eden saldırıları var. Esad rejimi artık varlığını sürdüremez. Rus yönetimine bir ateşkes üzerinde anlaşmalarını söyledik." ifadelerini kullandı.





"ESAS OLAN KALICI ATEŞKES"

Yardımların Suriye içine ulaştırılması için sınırın açık kalmasının önemine işaret eden Craft, "İnsani yardımların ulaştırılması bu zor duruma sadece bir cevaptır ama esas olan kalıcı ateşkesin sağlanmasıdır" dedi.

Craft, ABD olarak Suriyelilere ulaştırılmak üzere 108 milyon dolarlık ek fon sağladıklarını açıkladı. Craft, "Diğer ülkelere de yardımları artırma çağrısı yapıyoruz." dedi.

Yaşanan insani dramdan Esad rejiminin sorumlu olduğunu belirten Craft, "Bu Esed rejiminin planladığı bir durum. Bu çok acımasız ve vahşi. Rusya ve Esed rejimine bir an önce ateşkes ilan etmelerini istemeliyiz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE MÜTEŞEKKİRİZ"

Türkiye'nin Suriyeliler için yaptığı yardımları da değerlendiren Craft, "Türkiye önemli bir yükü sırtlandığı ve Suriyelilerin ihtiyaçlarını karşıladığı için müteşekkiriz. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan da Başkan Trump ile ülkelerimizin soruna bir çözüm bulması için görüşüyor. Bunun için de müteşekkiriz." diye konuştu.





İnsani İşlerden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock da BM olarak ABD'ye ve Türkiye'ye yardımları için teşekkürlerini iletti. Lowcock, "Türkiye'nin kolaylaştırıcı rolü olmasaydı yardım faaliyetlerini bu şekilde yürütemezdik. Türkiye inanılmaz derecede cömert davranıyor" diye konuştu.

BM: TÜRKİYE ÇOK İYİ İŞ BİRLİĞİ SERGİLİYOR

Mark Lowcock, Craft ile görüşmesinden önce gazetecilere yaptığı açıklamada ise Suriye'nin İdlib iline günde 50 TIR dolusu insani yardım gönderdiklerini, bunu 100'e çıkardıklarını, bunu daha da artırmak için Türk yetkililerle görüştüklerini söyledi.

Lowcock, İdlib'e yönelik saldırılar nedeniyle son aylarda Afrin'e doğru büyük hareketlilik olduğunu, yüz binlerce kişinin İdlib'den kaçarak kuzeye yöneldiği bilgisini paylaştı.

İnsani yardıma ihtiyacın büyük olduğunu ve yerlerinden edilen 1 milyona yakın kişinin yarıya yakınını çocuk ve bebeklerin oluşturduğunu belirten Lowcock, gönderilen yardımlar arasında çadırlar, gıda, ısınma gereçleri gibi malzemeler bulunduğunu aktardı.





"TÜRK YETKİLİLER AŞIRI DERECEDE İYİ BİR İŞ BİRLİĞİ SERGİLİYOR"

Lowcock, şu ana kadar yerinden edilmiş kişilerin sadece yüzde 9'una yardım ulaştırabildiklerini söyledi.

Lowcock, yardım TIR'larınıı gönderirken BM Güvenlik Konseyi'nden aldıkları yetki gereğince taraflara sadece bilgilendirme yaptıklarını, izin almak için başvurmadıklarını ifade etti.

BM'nin İdlib'e yönelik yardımlarının yılda 1 milyar dolarlık bir program olduğunu vurgulayan Lowcock, bunun sürdürülebilir olması gerektiğinin altını çizdi.

Lowcock, "Türk yetkililer tüm yardım dağıtım süreçlerinde aşırı derecede iyi bir iş birliği sergiliyor." diye konuştu.

ABD'li heyet, daha sonra Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Hatay Valisi Rahmi Doğan ile görüştü.

Craft ve Jeffrey, gün içinde Suriyelilerin kaldığı bir kampı da ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek ve insani yardımların Suriyelilere sınırdan geçirilerek ulaştırılmasına yönelik çalışmaları yerinde görecek.