Papa'nın Koronavirüs test sonuçları açıklandı!

Son dakika haberi: İlk kez Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tedirgin eden ölümcül salgın koronavirüs ile ilgili yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.

TÜM ETKİNLİKLERİ İPTAL OLMUŞTU

Papa'nın geçtiğimiz hafta açıklanmayan hastalığı nedeniyle tüm etkinlikleri iptal edilmişti.

KORONAVİRÜS ENDİŞESİ

Kül Çarşambası sırasındaki hali de ülkede koronavirüs endişelerine yol açmıştı.

SÜREKLİ ÖKSÜRÜYORDU

Dün katıldığı etkinlikte de sürekli olarak öksürünce endişeler daha da artmıştı.

SONUÇLAR NEGATİF ÇIKTI

Ancak Reuters'ın son dakika haberine göre İtalyan basını Papa'nın koronavirüs testinden geçirildiğini ve negatif çıktığını yazdı. Ancak Vatikan'dan konuyla ilgili hala resmi bir açıklama yapılmadı.