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Papa'nın Koronavirüs test sonuçları açıklandı!

'de ortaya çıkan ve her geçen gün giderek yayılan yeni tip ölümcül Koronavirüs'ün, Katolikler için kutsal sayılan ’e de bulaştığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Katıldığı bir etkinlikte sürekli öksürmesinin ardından tüm etkinliklerin iptal edilmesi iddiaları güçlendirmişti. Büyük merak konusu olan Papa'nın Koronavirüs testinin sonuçları negatif çıktı.

  • Güncel
  • 03.03.2020 10:53
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  • Son Güncelleme: 03.03.2020 10:56
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Papa'nın Koronavirüs test sonuçları açıklandı!

Son dakika haberi: İlk kez 'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tedirgin eden ölümcül salgın koronavirüs ile ilgili yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.

TÜM ETKİNLİKLERİ İPTAL OLMUŞTU
Papa'nın geçtiğimiz hafta açıklanmayan hastalığı nedeniyle tüm etkinlikleri iptal edilmişti.

KORONAVİRÜS ENDİŞESİ
Kül Çarşambası sırasındaki hali de ülkede koronavirüs endişelerine yol açmıştı.

SÜREKLİ ÖKSÜRÜYORDU
Dün katıldığı etkinlikte de sürekli olarak öksürünce endişeler daha da artmıştı.

SONUÇLAR NEGATİF ÇIKTI
Ancak Reuters'ın son dakika haberine göre İtalyan basını Papa'nın koronavirüs testinden geçirildiğini ve negatif çıktığını yazdı. Ancak Vatikan'dan konuyla ilgili hala resmi bir açıklama yapılmadı.

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