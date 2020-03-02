Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 17.22'de Bingöl'ün Genç ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 14 kilometre derinliğinde meydana geldi.
SON DEPREMLER
2020.03.02 17:22:34 38.6178 40.8247 5.1 -.- 3.5 3.7 SAGGOZE-GENC (BINGOL) İlksel
2020.03.02 17:19:53 40.7765 29.1508 24.1 -.- 1.8 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2020.03.02 16:46:11 38.9737 27.8700 10.0 -.- 1.9 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.02 16:19:18 38.9635 27.8918 5.2 -.- 1.9 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.02 15:35:07 39.3792 38.3508 8.6 -.- 2.6 -.- ADATEPE-DIVRIGI (SIVAS) İlksel
2020.03.02 15:32:52 39.9945 42.6020 5.0 -.- 2.4 -.- KOZAN-SARIKAMIS (KARS) İlksel
2020.03.02 15:29:29 39.1082 27.7983 3.0 -.- 1.8 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.03.02 15:19:22 39.8583 33.0485 6.4 -.- 1.8 -.- MAMAK (ANKARA) İlksel
2020.03.02 15:02:35 39.9683 27.0695 5.2 -.- 1.4 -.- KARAKOCA-CAN (CANAKKALE) İlksel
2020.03.02 13:39:45 36.1498 33.5612 0.0 -.- 1.4 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2020.03.02 13:22:58 38.4145 39.2277 5.7 -.- 2.1 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.02 13:09:58 38.1973 38.8565 20.0 -.- 1.8 -.- PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.03.02 12:57:26 35.2605 33.6705 1.9 -.- 1.4 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel
2020.03.02 12:48:42 38.4400 39.2462 5.0 -.- 2.1 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.02 12:47:23 38.4643 39.4085 6.2 -.- 0.6 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
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