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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve telefon görüşmesi yaptı. Çavuşoğlu ve Stoltenberg görüşmede, ve göçmenler konularını ele aldı.

  • Güncel
  • 02.03.2020 19:58
  •  - 
  • Son Güncelleme: 02.03.2020 19:58
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Çavuşoğlu, Stoltenberg ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Stoltenberg, görüşmede, 'ye destek ve dayanışma mesajını yineledi.

İDLİB VE GÖÇMENLER
Çavuşoğlu ve Stoltenberg görüşmede, ve göçmenler konularını ele aldı.

Öte yandan Çavuşoğlu, gün içinde Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile de telefonda ayrı ayrı görüştü. Kaynaklar, Çavuşoğlu ve Laya görüşmesinde İdlib ve göçmenler konusunun değerlendirildiğini aktardı.

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