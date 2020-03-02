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Mehmetçiğe yardım için dev destek! #BağışYaz1987yeGönder etiketi rekor kırıyor

Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı () bağış numaralarının yer aldığı gönderi, hızla yayılan paylaşımlar arasında yer aldı. Kahraman Türk askerinin devam ettirdiği Bahar Kalkanı Harekatı'nda bugüne kadar 2 savaş uçağı, 2 İHA, 8 helikopter, 135 tank, 5 hava savunma sistemi ve 2557 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

  • Güncel
  • 02.03.2020 22:38
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  • Son Güncelleme: 02.03.2020 22:38
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#BağışYaz1987yeGönder etiketi rekor kırıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı () bağış numaralarının yer aldığı gönderi, hızla yayılan paylaşımlar arasında yer aldı.

Vakfın, Twitter hesabında, TSKGV bağış numaralarının yer aldığı "#BağışYaz1987yeGönder" etiketli gönderi, en çok yapılan paylaşımlar arasında öne çıktı. Twitter'da Trend Topic (TT) listesine giren "#BağışYaz1987yeGönder" etiketli twit, saat 21.30 itibarıyla 5 bini aştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına ait banka hesaplarına ve tüm GSM operatörlerinden "BAĞIŞ" yazıp 1987'ye gönderilen her kısa mesajla (SMS) bağışta bulunulabiliyor.

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