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Göç İdaresi'nden "ler ücretli taşınıyor" iddiasına yalanlama

İçişleri'ne bağlı , Avrupa'ya geçmek için sınır kapılarına götürülen lerin ücretli taşındığına ilişkin i yalanladı.

  • Güncel
  • 02.03.2020 07:07
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  • Son Güncelleme: 02.03.2020 07:23
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Göç İdaresi'nden o iddialara yalanlama

İçişleri Bakanlığı , sınır kapılarına giden lerin, Genel Müdürlüğe ait araçlarla ücretli taşındığı ini yalanladı.
Genel Müdürlük, bir haber bülteninde yer alan "İstanbul'da Göç İdaresi'ne ait araçların yazılarını söküp, mültecileri ücretli taşıdılar" başlıklı haberi yalanladı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, "Uzun uzun açıklama yapmak isterdik ama gerçekten çok yoğunuz. Sadece şunu söyleyebiliriz, kuyruklu yalan" denildi.

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