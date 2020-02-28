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Son dakika: Katil Esad'ın kalleş saldırısı sonrası İncirlik Üssü'nde hareketlilik!

Son dakika haberleri... 'nin kuzeybatısındaki kentinde dün 33 askerin şehit olduğu hain hava saldırısı sonrası 'da bulunan 'nde de hareketli anlar yaşanıyor. Üsten 2 F-16 uçağı ve 1 İHA kalkış yaptı. 1 helikopter ve iniş yaptı. Öte yandan, kargo uçaklarının iniş ve kalkışları da sürüyor.

  • Güncel
  • 28.02.2020 11:13
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 11:48
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İncirlik Üssü'nde hareketlilik!

'nin kuzeybatısındaki kentinde dün 33 askerin şehit olduğu hain hava saldırısı sonrası 'da bulunan 'nde de hareketli anlar yaşanıyor. Üsten 2 F-16 uçağı ve 1 İHA kalkış yaptı.

1 helikopter ve iniş yaptı. Öte yandan, kargo uçaklarının iniş ve kalkışları da sürüyor.

KİLİS'TEN İDLİB'E KOMANDO SEVKIYATI
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Kilis'ten Suriye'nin İdlib kentine komando birlikleri, topçu birlikleri, askeri araçlar ile personel sevk edildi.
Kilis'ten Suriye'nin İdlib kentine komando birlikleri, topçu birlikleri, topçu bataryaları, askeri araçlar, kara ateş destek birlikleri gönderildi. 22 araçlık askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında önce Hatay'a, oradan da İdlib'e gidecek.

33 ASKERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU
Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim kuvvetleri tarafından yapılan hava saldırısında 33 asker şehit oldu. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın yaptığı açıklamalarda, hastanelerde tedavi gören yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını kaydetti. Ayrıca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz'ın ile İdlib'deki faaliyetlerin sevk idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne gittiği bildirildi. Bakan Akar ve komutanların İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik gerçekleştirilen harekatı sınırın sıfır noktasında sevk ve idare ettiği öğrenildi.

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