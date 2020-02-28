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DSÖ'den son dakika koronavirüs (Kovid-19) açıklaması! 'Çok yüksek' seviyeye çıkarıldı

Son dakika haberin göre Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek" seviyeye çıkardı.

  • Güncel
  • 28.02.2020 19:41
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 19:43
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