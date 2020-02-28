DSÖ'den son dakika koronavirüs (Kovid-19) açıklaması! 'Çok yüksek' seviyeye çıkarıldı

Son dakika haberin göre Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için küresel risk seviyesini 'yüksekten', 'çok yüksek' seviyeye çıkardı. Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için küresel risk seviyesini 'yüksekten', 'çok yüksek' seviyeye çıkardı. Ayrıntılar geliyor... Kuveyt'te Koronavirüs vakası 45'e yükseldi! Son dakika: Koronavirüs Yeni Zelanda ve Nijerya'ya da sıçradı
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