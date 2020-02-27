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Son dakika: sınır hattına sevkiyatları yoğunlaştırdı

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından, ’in sınırındaki kritik bölgelerine komando birlikleri, topçu bataryaları ile askeri personel sevkıyatında yoğunluk yaşanıyor..

  • Güncel
  • 27.02.2020 14:06
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 14:28
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Sınırda hareketli dakikalar

Batı ve doğu illerinden yola çıkarak 'e gelen komando birlikleri ile askeri sevkıyatı sürüyor.

ile sınır hattında görev yapacak olan piyade komando birlikleri, topçu bataryaları, ateş destek vasıtalarının sevkıyatında yoğunluk yaşanıyor.



4 ayrı askeri konvoy Kilis'in Suriye sınır hattındaki birliklerine gönderildi.



Komandolar otobüsler ile görev yapacakları sınır hattına sevk edildi. Sınır hattına askeri sevkıyatların peyderpey devam edeceği öğrenildi.

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