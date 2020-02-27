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Son dakika: 'da Mali Şube'den operasyonu

Son dakika haberi... Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde '/' kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

  • Güncel
  • 27.02.2020 07:12
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 07:12
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İstanbul'da FETÖ operasyonu

Operasyon kapsamında birçok şüpheli gözaltına alındı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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