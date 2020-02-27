Bugünkü
Takvim

Son dakika: Bakan Akar ABD’li mevkidaşı Esper ile görüştü

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile telefonda görüştü. Görüşmede İdlib sorununu çözümü başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

  • Güncel
  • 27.02.2020 20:31
  •  - 
  • Son Güncelleme: 27.02.2020 20:31
ABONE OL
Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile telefonda görüştü. Görüşmede İdlib sorununu çözümü başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.


Ayrıntılar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: Bakan Akar ABD’li mevkidaşı Esper ile görüştü
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri