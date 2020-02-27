Son dakika: Bakan Akar ABD’li mevkidaşı Esper ile görüştü
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile telefonda görüştü. Görüşmede İdlib sorununu çözümü başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Güncel
27.02.2020 20:31
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Son Güncelleme: 27.02.2020 20:31
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile telefonda görüştü. Görüşmede İdlib sorununu çözümü başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
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