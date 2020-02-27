Suriye'nin İdlib bölgesinde düzenlenen hava saldırısında Uzman Onbaşı Şükrü Elibol ve Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş (24), şehit oldu. Baykuş'un şehadet haberi, Kahramanmaraş'taki ailesi, Elibol'un ise Samsun'daki ailesine bildirildi.
İdlib’ten acı haber: 2 şehit
Suriye'nin İdlib bölgesinde düzenlenen hava saldırısında Uzman Onbaşı Şükrü Elibol ve Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş (24), şehit oldu. Baykuş'un şehadet haberi, Kahramanmaraş'taki ailesi, Elibol'un ise Samsun'daki ailesine bildirildi.
- Güncel
- 27.02.2020
- Gazete
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