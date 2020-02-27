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’ten acı haber: 2 şehit

'nin  bölgesinde düzenlenen hava saldırısında ve (24), şehit oldu. Baykuş'un şehadet haberi, 'taki ailesi, Elibol'un ise 'daki ailesine bildirildi.

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İdlib’ten acı haber: 2 şehit
Suriye'nin bölgesinde düzenlenen hava saldırısında Uzman Onbaşı Şükrü Elibol ve Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş (24), şehit oldu. Baykuş'un şehadet haberi, 'taki ailesi, Elibol'un ise 'daki ailesine bildirildi.

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