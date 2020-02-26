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Başkan Erdoğan, Genel Başkanı ile görüşecek

Başkan , bugün () Genel Başkanı 'yi kabul edecek. Görüşmede, iç ve dış gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

  • Güncel
  • 27.02.2020 05:16
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 05:16
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Başkan Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

Başkan , () Genel Başkanı 'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Görüşme, saat 15.30'da başlayacak.

İki liderin görüşmede, iç ve dış politikada son yaşananlar, ve 'daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MİLLETVEKİLLERİYLE BİR ARAYA GELECEK
Başkan Erdoğan, sabah saatlerinde, milletvekilleriyle kahvaltıda buluşacak. Erdoğan, ardından Siyaset Akademisi'nin açılışını yapacak.

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