Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.
Görüşme, saat 15.30'da başlayacak.
İki liderin görüşmede, iç ve dış politikada son yaşananlar, İdlib ve Libya'daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MİLLETVEKİLLERİYLE BİR ARAYA GELECEK
Başkan Erdoğan, sabah saatlerinde, AK Parti milletvekilleriyle kahvaltıda buluşacak. Erdoğan, ardından Siyaset Akademisi'nin açılışını yapacak.
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