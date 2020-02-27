Devlet ana

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, talimat verdi. Van'ın Özpınar Köyü'nde 4 çocuğunu ve eşini depremde kaybeden anne Nebahat Furat'a devlet kol kanat gerdi. Furat'a İstanbul'da bir ev alınacak. Yurtta kalan 4 çocuğu da kendisine verilip bu eve yerleştirilecek...
Gözü yaşlı anne Nebahat Furat, "Hem yavrularım okusun diye, hem de ben iyi olayım diye İstanbul'a yerleşeceğiz" dedi.
FURKAN NEHRİ
Gözü yaşlı anne Nebahat Furat, "Hem yavrularım okusun diye, hem de ben iyi olayım diye İstanbul'a yerleşeceğiz" dedi.
FURKAN NEHRİ
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