Devlet ana

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, talimat verdi. Van'ın Özpınar Köyü'nde 4 çocuğunu ve eşini depremde kaybeden anne Nebahat Furat'a devlet kol kanat gerdi. Furat'a İstanbul'da bir ev alınacak. Yurtta kalan 4 çocuğu da kendisine verilip bu eve yerleştirilecek...



Gözü yaşlı anne Nebahat Furat, "Hem yavrularım okusun diye, hem de ben iyi olayım diye İstanbul'a yerleşeceğiz" dedi.



FURKAN NEHRİ