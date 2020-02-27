Devlet ana

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, talimat verdi. Van'ın Özpınar Köyü'nde 4 çocuğunu ve eşini depremde kaybeden anne Nebahat Furat'a devlet kol kanat gerdi. Furat'a İstanbul'da bir ev alınacak. Yurtta kalan 4 çocuğu da kendisine verilip bu eve yerleştirilecek...

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, talimat verdi. Van'ın Özpınar Köyü'nde 4 çocuğunu ve eşini depremde kaybeden anne Nebahat Furat'a devlet kol kanat gerdi. Furat'a İstanbul'da bir ev alınacak. Yurtta kalan 4 çocuğu da kendisine verilip bu eve yerleştirilecek...

Gözü yaşlı anne Nebahat Furat, "Hem yavrularım okusun diye, hem de ben iyi olayım diye İstanbul'a yerleşeceğiz" dedi.

FURKAN NEHRİ

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