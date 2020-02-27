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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den yargıya hakaret tepkisi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, lideri 'nun HSK'ya yönelik hakaretine tepki gösterdi: Yargıdan 'cü hakim ve savcılar ayıklanırken yargı mensuplarına hakarette bulunmak kimsenin haddi değildir. Yargıya, hukuka saygılı olmak zorundasınız...

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Gül’den yargıya hakaret tepkisi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, lideri 'nun HSK'ya yönelik hakaretine tepki gösterdi: Yargıdan 'cü hakim ve savcılar ayıklanırken yargı mensuplarına hakarette bulunmak kimsenin haddi değildir. Yargıya, hukuka saygılı olmak zorundasınız...

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