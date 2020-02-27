Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HSK'ya yönelik hakaretine tepki gösterdi: Yargıdan FETÖ'cü hakim ve savcılar ayıklanırken yargı mensuplarına hakarette bulunmak kimsenin haddi değildir. Yargıya, hukuka saygılı olmak zorundasınız...
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den yargıya hakaret tepkisi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HSK'ya yönelik hakaretine tepki gösterdi: Yargıdan FETÖ'cü hakim ve savcılar ayıklanırken yargı mensuplarına hakarette bulunmak kimsenin haddi değildir. Yargıya, hukuka saygılı olmak zorundasınız...
- Güncel
- 27.02.2020
- Gazete
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