5 yıl sonra mutlu son

Çocuklarının PKK tarafından dağa kaçırıldığı gerekçesiyle HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu. Mehmet Nur Alkan, 2015 yılında uyuşturucu madde verilerek kandırılan kardeşinin teslim olduğu müjdesini aldı. Böylece evladına kavuşan aile sayısı 10'a çıktı.