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Süt’le birlikte 21 tutuklama

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenledi. Yakalanan suç örgütü lideri Yakut Süt'ün de aralarında bulunduğu 21'i cezaevine gönderildi.

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Süt’le birlikte 21 tutuklama
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenledi. Yakalanan suç örgütü lideri Yakut Süt'ün de aralarında bulunduğu 21'i cezaevine gönderildi.

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