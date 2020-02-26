Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenledi. Yakalanan suç örgütü lideri Yakut Süt'ün de aralarında bulunduğu 21'i cezaevine gönderildi.
Süt’le birlikte 21 tutuklama
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenledi. Yakalanan suç örgütü lideri Yakut Süt'ün de aralarında bulunduğu 21'i cezaevine gönderildi.
- Güncel
- 26.02.2020
- Gazete
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