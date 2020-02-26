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Son dakika: sınırında hareketliliği

Son dakika haberine göre 'ın sınırında hareketliliği yaşandı. Askeri helikopterlerden birinin, sınır hattına doğru ilerlediği görüldü.

  • Güncel
  • 26.02.2020 14:48
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  • Son Güncelleme: 26.02.2020 15:21
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'ın Reyhanlı ilçesinde bugün öğle saatlerinde tam teçhizatlı lerden birinin, sınır hattına doğru ilerlediği görüldü.



Bir süre bölgede dolaşan helikopterin, daha sonra Hatay istikametine doğru gittiği gözlendi.

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