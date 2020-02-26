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'te koronavirüs (Kovid-19) önlemi! Eğlence merkezleri kapatıldı

'ın kentinde 4 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından kentteki internet kafeler, parklar başta olmak üzere eğlence merkezleri kapatıldı.

  • Güncel
  • 26.02.2020 20:59
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  • Son Güncelleme: 26.02.2020 20:59
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Hepsi tek tek kapatıldı!

Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının görülmesinin ardından birçok işletmenin kapatıldığını söyledi.

Yeni tip koronavirüsün kentte yayılmasının önlenmesi amacıyla bu uygulamaya gidildiğine dikkati çeken Kamil, internet kafeler ve parklar başta olmak üzere eğlence merkezlerinin ikinci bir duyuruya kadar çalışmayacağını söyledi.

'ta 24 Şubat'ta ilk kez Necef kentindeki lı bir öğrencide yeni tip koronavirüs tespit edilmişti.

Irak dün de Kerkük'te bir süre önce İran'dan dönen aynı aileye mensup 4 kişide Kovid-19'a rastlandığını duyurmuştu. Kerkük Valisi Rakan Said, basına yaptığı açıklamada, Kovid-19'un görüldüğü Vihda semtinin karantina altına alındığını belirtmişti.

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