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Bahçeli: Putin ikili oynuyor

, grup toplantısında 'nın politikasını değerlendirdi: 'nın Suriye'yi 'ye tercihi akla ziyandır. 'in ikili oynaması, önde 'a sarılırken arkada Esad'ı kucaklaması, tam bir çelişkidir.

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