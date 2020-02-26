MHP Lideri Bahçeli, grup toplantısında Ankara'nın Suriye politikasını değerlendirdi: Rusya'nın Suriye'yi Türkiye'ye tercihi akla ziyandır. Dahası Putin'in ikili oynaması, önde Sayın Erdoğan'a sarılırken arkada Esad'ı kucaklaması, tam bir çelişkidir.
Bahçeli: Putin ikili oynuyor
MHP Lideri Bahçeli, grup toplantısında Ankara'nın Suriye politikasını değerlendirdi: Rusya'nın Suriye'yi Türkiye'ye tercihi akla ziyandır. Dahası Putin'in ikili oynaması, önde Sayın Erdoğan'a sarılırken arkada Esad'ı kucaklaması, tam bir çelişkidir.
- Güncel
- 26.02.2020
- Gazete
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