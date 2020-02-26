Corona virüsü nedeniyle 2020 yılı haccının iptal edileceği iddia edilmişti. Konu ile ilgili Bakanlıktan açıklama geldi. Corona virüsü nedeniyle 2020 yılı haccının iptal olabileceği iddia ediliyordu. Bu soru Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya soruldu. Bakan Koca "2020 yılı haccına daha var. Bu konuda çalışmalar yapacağız görüşmeler yapacağız" dedi. Hac, sözlükte yönelmek, ziyaret etmek anlamına gelir. Dini bir terim olarak hac; yılın belli günlerinde(Kameri aylardan Zilhicce ayında) kurallarına uygun şekilde ihram denilen örtüye bürünerek Arafatda ayakta durmak ve Kâbe'yi tavaf etmektir. Bu kutsal yerleri belirli zamanlarda ziyaret eden kimseye hacı denir.

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