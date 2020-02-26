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2020 yılı ibadeti iptal edilecek mi? Hacca gidiş ve dönüş tarihleri nedir?

Dünyayı etkisine alan ibadetini de etkileyebilir. Bu bağlamda hacı adayları haccın iptal edilip edilmeyeceğini merak ediyorlar. Corona virüsü nedeniyle 2020 yılı haccının iptal olabileceği iddia ediliyordu. Bu soru Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya soruldu. "2020 yılı haccına daha var. Bu konuda çalışmalar yapacağız görüşmeler yapacağız" dedi. Bakan, vakaların artması sonrası bunun nda gündeme geleceği ve kararın bilim kurulu tarafından verileceğini söyledi. Hac için çıkışlar: 22 Haziran - 25 Temmuz 2020, Hacdan dönüşler: 06 Ağustos - 02 Eylül 2020 tarihlerinde yapılacak.

  • Güncel
  • 26.02.2020 12:49
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  • Son Güncelleme: 26.02.2020 12:50
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2020 yılı Hac ibadeti iptal edilecek mi?

Corona virüsü nedeniyle 2020 yılı haccının iptal edileceği iddia edilmişti. Konu ile ilgili Bakanlıktan açıklama geldi. Corona virüsü nedeniyle 2020 yılı haccının iptal olabileceği iddia ediliyordu. Bu soru Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya soruldu. Bakan Koca "2020 yılı haccına daha var. Bu konuda çalışmalar yapacağız görüşmeler yapacağız" dedi. Hac, sözlükte yönelmek, ziyaret etmek anlamına gelir. Dini bir terim olarak hac; yılın belli günlerinde(Kameri aylardan Zilhicce ayında) kurallarına uygun şekilde ihram denilen örtüye bürünerek Arafatda ayakta durmak ve Kâbe'yi tavaf etmektir. Bu kutsal yerleri belirli zamanlarda ziyaret eden kimseye hacı denir.

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