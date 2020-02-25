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Son dakika: MSB: Harekat bölgesinde 1373 tünel kullanılmaz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Harekat bölgesinde bugüne kadar toplam 156 kilometre uzunluğundaki 1373 tünelin kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

  • Güncel
  • 25.02.2020 14:04
  •  - 
  • Son Güncelleme: 25.02.2020 14:04
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MSB duyurdu: Kullanılmaz hale getirildiler

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tel Abyad'da arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit etti. Barış Pınarı bölgesinde son tespit edilen tünelle birlikte bugüne kadar toplam 156 kilometre uzunluğundaki 1373 tünel kullanılamaz hale getirildi." denildi.


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