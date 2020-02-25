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Son dakika: 'den flaş açıklaması

Son dakika haberine göre Birleşmiş Milletler, siyasi görüşmeleri ilk turunun yarın Cenevre'de başlamasının planlandığını duyurdu. Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Birleşmiş Milletler'den () bekledikleri açıklama gelmeden Cenevre'deki 5+5 toplantılarına katılmayacaklarını açıklamıştı.

  • Güncel
  • 25.02.2020 20:27
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  • Son Güncelleme: 25.02.2020 20:27
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