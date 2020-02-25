Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti kapsamında yanında bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dost ve kardeş Azerbaycan ile 8. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantımızı gerçekleştirdik."