Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti kapsamında yanında bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dost ve kardeş Azerbaycan ile 8. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantımızı gerçekleştirdik."
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