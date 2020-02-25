İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs ile ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin bir açıklama yaptı. Soylu, "Koronavirüs hastalarının saklandığı iddiaları yalan. Bir şey olsa paylaşmak zorundayız" dedi.

Bakan Soylu, İran'dan gelen ve Ankara'ya acil iniş yapan uçakla ilgili de, "Yolcuları karantinaya alıyorlar. Bir önceki yapılan işlem aynı şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.

İran'dan İstanbul'a gelen uçak, koronavirüs şüphesiyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil yaptı. Uçakta bulunan yolculardan 17'sinde yüksek ateş tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçakta bulunan mürettebat ve yolcular dahil 32 kişinin gözlem altında tutulacağını açıkladı.