Koronavirüs insanlık için ne yazık ki bir ilk değil! Dünya tarihindeki en korkunç salgın hastalıklar
Çin'in Cuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden Koronavirüs ne yazık ki hızla yayılıyor. Ortaya çıktığı ve yayılmaya başladığı günden bu yana koronavirüs dünyayı alarma geçirmiş durumda. Türkiye'de de önlemler had safhada. Dünya tarihi tıpkı koronavirüs gibi pek çok salgın hastalık gördü. Bu salgın hastalıklar milyonlarca can aldı. İşte tarihteki en ölümcül salgın hastalıkları.
24.02.2020 15:21
- Son Güncelleme: 24.02.2020 15:21
JUSTİNYEN VEBA SALGINI
541-542 yılları arasında Bizans İmparatorluğu, ama özellikle başkenti Konstantinopolis'i, Sasani İmparatorluğu, Akdeniz etrafında bulunan liman şehirlerini etkileyen bu salgın tarihteki en büyük veba salgınlarından biri olarak gösteriliyor. İlk salgında yaklaşık 25 milyon sonra gelen 200 yıl boyunca tekrarlarında 50 milyon kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Toplamda 100 milyon yaklaşan sayıda kişinin bu salgın sonrası öldüğü düşünülüyor.
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