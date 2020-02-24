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Son dakika: 'dan nedeniyle ve 'a başsağlığı

Son dakika haberine göre, Devlet Başkanı , 'da meydana gelen ve 'de de can kaybına neden olan nedeniyle iki ülkeye başsağlığı diledi.

  • Güncel
  • 25.02.2020 00:13
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  • Son Güncelleme: 25.02.2020 00:13
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Venezuela'dan Türkiye ve İran'a başsağlığı

Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, merkez üssü 'ın Hoy kenti olan ve 'ın Bahçesaray ilçesi kırsalında 9 kişinin hayatını kaybettiği 5,9 büyüklüğündeki nedeniyle hükumetinden yapılan yazılı açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.

MADURO'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Depremde yaralananlara acil şifalar dilenen açıklamada, "Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Türkiye - İran sınırında meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için kardeş Türkiye ve İran hükumetleri ile halklarına en derin üzüntülerini iletiyor." ifadelerine yer verildi.


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