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Son dakika: Bakan Akar, İngiliz mevkidaşıyla görüştü

Son dakika haberine göre , Wallace ile telefonda görüşerek, konusunda görüş alışverişinde bulundu.

  • Güncel
  • 24.02.2020 21:51
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  • Son Güncelleme: 24.02.2020 22:30
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