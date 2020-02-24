Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ve Türk askeri yetkililerin Suriye'deki durum konusunda sürekli olarak temas halinde olduklarını söyledi. Gereklilik halinde Putin ve Erdoğan'ın devreye girdiklerini belirten Peskov, "İdlib'te gerginlik hali devam ediyor" dedi.
Rusya: Türkiye ile temastayız
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ve Türk askeri yetkililerin Suriye'deki durum konusunda sürekli olarak temas halinde olduklarını söyledi. Gereklilik halinde Putin ve Erdoğan'ın devreye girdiklerini belirten Peskov, "İdlib'te gerginlik hali devam ediyor" dedi.
- Güncel
- 24.02.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.