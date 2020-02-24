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Rusya: Türkiye ile temastayız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ve Türk askeri yetkililerin Suriye'deki durum konusunda sürekli olarak temas halinde olduklarını söyledi. Gereklilik halinde Putin ve Erdoğan'ın devreye girdiklerini belirten Peskov, "İdlib'te gerginlik hali devam ediyor" dedi.

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Rusya: Türkiye ile temastayız
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ve Türk askeri yetkililerin Suriye'deki durum konusunda sürekli olarak temas halinde olduklarını söyledi. Gereklilik halinde Putin ve Erdoğan'ın devreye girdiklerini belirten Peskov, "İdlib'te gerginlik hali devam ediyor" dedi.

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