Kurultaya geri sayım

CHP'de 28-29 Mart'ta yapılacak 37. Olağan Büyük Kurultay için geri sayım başladı. Muharrem İnce'den sonra Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner'in de adaylık için nabız tuttuğu ortaya çıktı. Cihaner, geçtiğimiz günlerde parti yönetimine sert eleştirilerde bulunmuş ve kararların başka merkezden alındığı vurgusu yapmıştı.



EVRİN GÜVENDİK