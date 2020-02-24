Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan S.Ç adlı terörist yakalandı. canlı bomba eyleminde kullanılabilecek nüfus cüzdanı taşıdığı bilgisi bulunan S.Ç., "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan adliyeye sevk edildi.
Canlı bomba yakalandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan S.Ç adlı terörist yakalandı. canlı bomba eyleminde kullanılabilecek nüfus cüzdanı taşıdığı bilgisi bulunan S.Ç., "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan adliyeye sevk edildi.
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- 24.02.2020
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