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81 ilde operasyon

81 ilde yasa dışı bahis, ve kumar uygulaması yapıldı. bin 127 kişi yakalandı, 205 şüpheli gözaltına alındı. Kaçak ve sahte alkol denetimlerine yönelik uygulama kapsamında 12 bin 95 iş yeri kontrol edildi, ruhsatsız 21 iş yerine yönelik idari işlem yapıldı.

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81 ilde operasyon
İçişleri Bakanlığınca 81 ilde yasa dışı bahis, ve kumar uygulaması yapıldı. bin 127 kişi yakalandı, 205 şüpheli gözaltına alındı. Kaçak ve sahte alkol denetimlerine yönelik uygulama kapsamında 12 bin 95 iş yeri kontrol edildi, ruhsatsız 21 iş yerine yönelik idari işlem yapıldı.

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