İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. "PKK bırakın ortadan gezinmeyi, telsizle konuşmaktan korkar hale geldi. 2014 yılında 5 bin 554 kişinin katıldığı PKK'ya, 2019'da 136 kişi katılmış. Örgütten kopanlar ve teslim olanlar bunun 3 katı. Dağdaki sayıları 500 civarında" ifadesini kullandı.
Soylu: 500 kişi kaldılar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. "PKK bırakın ortadan gezinmeyi, telsizle konuşmaktan korkar hale geldi. 2014 yılında 5 bin 554 kişinin katıldığı PKK'ya, 2019'da 136 kişi katılmış. Örgütten kopanlar ve teslim olanlar bunun 3 katı. Dağdaki sayıları 500 civarında" ifadesini kullandı.
- Güncel
- 23.02.2020
- Gazete
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