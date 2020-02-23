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Soylu: 500 kişi kaldılar

terörle mücadeleyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. " bırakın ortadan gezinmeyi, telsizle konuşmaktan korkar hale geldi. 2014 yılında 5 bin 554 kişinin katıldığı PKK'ya, 2019'da 136 kişi katılmış. Örgütten kopanlar ve teslim olanlar bunun 3 katı. Dağdaki sayıları 500 civarında" ifadesini kullandı.

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Soylu: 500 kişi kaldılar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. " bırakın ortadan gezinmeyi, telsizle konuşmaktan korkar hale geldi. 2014 yılında 5 bin 554 kişinin katıldığı PKK'ya, 2019'da 136 kişi katılmış. Örgütten kopanlar ve teslim olanlar bunun 3 katı. Dağdaki sayıları 500 civarında" ifadesini kullandı.

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