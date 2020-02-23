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Son dakika: 'da korkutan ! 'den de hissedildi!

Son dakika haberleri... ’nın Akhisar ilçesinde saat 15.40’da 4,5 büyüklüğünde bir meydana geldi. Deprem 'de de hissedildi.

  • Güncel
  • 23.02.2020 15:53
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  • Son Güncelleme: 23.02.2020 16:04
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Manisa'da korkutan deprem! İzmir'den de hissedildi!

'nın Akhisar ilçesinde 4,5 büyüklüğünde meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 15.40'taki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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