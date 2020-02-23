Mahkumlara Af için son dakika haberi: Mahkumlara af olarak bilinen infaz düzenlemesinde yeni değişiklik gündeme geldi. AK Parti 'nin akademisyenlerle yaptığı toplantı sonrası kapsam dışındaki suçlarda da kademeli bir indirim uygulanması istendi. MHP tarafından hazırlanan infaz pakeitnde suçlara 5 yıllık indirim yapılması öngörülüyordu. Ancak AK Parti tarafından bir teklif hazırlandı ve MHP, AK Parti 'nin teklifi sonrası kendi teklifini geri çekti. AK Parti 'nin teklifinde ise cinsel istismar, uyuşturucu, örgütlü suçlar, terör suçları, kasten adam öldürme ve mükerrer suçlar olmak üzere altı suç kapsam dışında tutulmuştu.

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