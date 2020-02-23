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’den hain saldırı

Operasyonların sürdüğü 'den acı haber geldi. sağlamak üzere bölgede bulunan unsurlarımıza, rejim tarafından saldırı gerçekleşti. Tank atışları sonucu şehadete erdi. Saldırı sonrası bölgede tespit edilen 21 rejim hedefi imha edildi.

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İdlib’den hain saldırı
Operasyonların sürdüğü 'den acı haber geldi. sağlamak üzere bölgede bulunan unsurlarımıza, rejim tarafından saldırı gerçekleşti. Tank atışları sonucu Tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir şehadete erdi. Saldırı sonrası bölgede tespit edilen 21 rejim hedefi imha edildi.

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