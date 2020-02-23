Operasyonların sürdüğü İdlib'den acı haber geldi. Ateşkesi sağlamak üzere bölgede bulunan unsurlarımıza, rejim tarafından saldırı gerçekleşti. Tank atışları sonucu Tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir şehadete erdi. Saldırı sonrası bölgede tespit edilen 21 rejim hedefi imha edildi.
İdlib’den hain saldırı
Operasyonların sürdüğü İdlib'den acı haber geldi. Ateşkesi sağlamak üzere bölgede bulunan unsurlarımıza, rejim tarafından saldırı gerçekleşti. Tank atışları sonucu Tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir şehadete erdi. Saldırı sonrası bölgede tespit edilen 21 rejim hedefi imha edildi.
- Güncel
- 23.02.2020
- Gazete
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