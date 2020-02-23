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"Yolcu streç filme sarıldı" iddiasıyla ilgili araştırma başlattı

, İstanbul Havalimanı'nda bir yolcunun streç filme sarılarak sınır dışı edildiği iddiasıyla ilgili olarak 2 mülkiye müfettişi görevlendirerek araştırma başlattı.

  • Güncel
  • 23.02.2020 08:23
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  • Son Güncelleme: 23.02.2020 08:23
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İçişleri Bakanlığı o iddia ile ilgili araştırma başlattı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İstanbul Havalimanı'nda bir yolcunun streç filme sarılarak sınır dışı edilmesiyle ilgili iddiaları araştırmak üzere 2 mülkiye müfettişi görevlendirdi.

Genel Müdürlük, dün bazı basın organlarında İstanbul Havalimanı'nda bir yolcunun streç filme sarılarak sınır dışı edildiği şeklinde yer alan le ilgili yazılı açıklama yaptı. Bahsedilen yolcunun 21 Ocak'ta sahte belge ile yurda giriş yapmaya çalışırken yakalandığı belirtilen açıklamada, "İlgili yabancı 21, 22 ve 27 Ocak'ta 3 kez geri gönderilmeye çalışılmış, ancak direnmesi ve son denemede uçakta giysilerini çıkartması sebebiyle geri gönderilememiş ve hakkında dördüncü defa işlem tesis edilerek 30 Ocak'ta geri gönderilebilmiştir" denildi.

Açıklamada, tüm yaşananlara rağmen bu uygulamanın kabul edilemez olduğu ve iddiayı soruşturmak üzere, İçişleri Bakanlığı'nca 2 mülkiye müfettişinin görevlendirildiği aktarıldı. Ayrıca, iddianın doğruluğunun tespiti halinde sorumlularla ilgili gerekli işlemin yapılacağı kaydedildi.

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