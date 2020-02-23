Mersin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yapıldı. Dün sabah düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, HDP Akdeniz ilçe eş başkanı F.K., Toroslar ilçe eş başkanı C.K., Akdeniz Belediyesi Meclis üyeleri N.A. ile HDP yöneticileri N.D., C.K. ve E.A. gözaltına alındı.
Eş başkana PKK gözaltısı
Mersin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yapıldı. Dün sabah düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, HDP Akdeniz ilçe eş başkanı F.K., Toroslar ilçe eş başkanı C.K., Akdeniz Belediyesi Meclis üyeleri N.A. ile HDP yöneticileri N.D., C.K. ve E.A. gözaltına alındı.
- Güncel
- 23.02.2020
- Gazete
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