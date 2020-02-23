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Eş başkana gözaltısı

'de terör örgütü 'ya yönelik operasyon yapıldı. Dün sabah düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, ilçe eş başkanı F.K., Toroslar ilçe eş başkanı C.K., Akdeniz üyeleri N.A. ile HDP yöneticileri N.D., C.K. ve E.A. gözaltına alındı.

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Eş başkana PKK gözaltısı
Mersin'de terör örgütü 'ya yönelik operasyon yapıldı. Dün sabah düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, ilçe eş başkanı F.K., Toroslar ilçe eş başkanı C.K., Akdeniz üyeleri N.A. ile HDP yöneticileri N.D., C.K. ve E.A. gözaltına alındı.

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