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’e yeni dava

eski başkanı 'in üyesi olduğu belirlendi. Gözaltına alınıp hakkında 18 yıla kadar hapsi istendi. Yürütülen soruşturma kapsamında Demir hakkında "ÖSYM Başkanlığının teşkilat ve görevleri hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından yeni bir dava daha açıldığı belirtildi.

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Ali Demir’e yeni dava
ÖSYM eski başkanı 'in üyesi olduğu belirlendi. Gözaltına alınıp hakkında 18 yıla kadar hapsi istendi. Yürütülen soruşturma kapsamında Demir hakkında " Başkanlığının teşkilat ve görevleri hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından yeni bir dava daha açıldığı belirtildi.

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