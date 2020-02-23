ÖSYM eski başkanı Ali Demir'in FETÖ üyesi olduğu belirlendi. Gözaltına alınıp hakkında 18 yıla kadar hapsi istendi. Yürütülen soruşturma kapsamında Demir hakkında "ÖSYM Başkanlığının teşkilat ve görevleri hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından yeni bir dava daha açıldığı belirtildi.
Ali Demir’e yeni dava
ÖSYM eski başkanı Ali Demir'in FETÖ üyesi olduğu belirlendi. Gözaltına alınıp hakkında 18 yıla kadar hapsi istendi. Yürütülen soruşturma kapsamında Demir hakkında "ÖSYM Başkanlığının teşkilat ve görevleri hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından yeni bir dava daha açıldığı belirtildi.
- Güncel
- 23.02.2020
- Gazete
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