Yıldırım’dan sert mesaj

TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 'darbe' söylentilerini değerlendirdi. Sert mesajlar veren Yıldırım, "Darbeyi aklından geçirenler 15 Temmuz gecesini düşünsün ve ayağını denk alsın" dedi.



BEYAZ KITADA BÜYÜK ÇALIŞMA

Ulusal Antarktika Bilim Seferleri'nin dördüncüsünü gerçekleştiren Türk ekibi, Beyaz Kıta'ya ulaştıktan sonra çalışmalarına başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin sınırları dışındaki ilk sabit GNSS istasyonunu Antarktika'ya kurduğunu açıkladı.



8 SAAT MESAİ 24 SAAT İSTİRAHAT

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla emniyet personelinin çalışma saatleri düzenledi. Polis merkezi amirlikleri ve resmi ekiplerde 8 saat çalışıp 24 saat istirahat sistemine geçildi. Polislere evlilik yıl dönümünde bir gün izin verileceği de belirtildi.



TESLİM OLANLARIN SAYISI 41'E ÇIKTI

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma birimlerinin ikna çalışması sonucu, Adem Ö. adlı PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Bu yıl ikna çalışmaları ile terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısının 41'e çıktığı öğrenildi.



KAVURMACI'YA 8 YIL HAPİS

FETÖ 'nün iş dünyasına yönelik kapatılan TUSKON davası, dün de devam etti. Ömer Faruk Kavurmacı'ya 8 yıl 9 ay, babası Mustafa Şevki Kavurmacı'ya 9 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca Kavurmacı'nın şirketleri üzerindeki Kayyum'un devam etmesine karar verdi.



İSPANYA'DA RUS-ABD KRİZİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İspanya'da bulunan bir Rus devlet yetkilisinin ABD'nin talimatıyla gözaltına alındığını açıkladı. Bakanlık, Rus kadın görevlinin Kanarya Adaları'nda bir iş gezisinde bulunduğunu ve tutuklu yargılanmak üzere cezaevine konulduğunu açıkladı.