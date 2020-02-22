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İdlib’de Türk bayrağı

Suriye'nin İdlib ve Halep şehirlerinde halk, Türk askerine destek olmak için gösteri düzenlendi. Türk bayrağı bulunan vatandaşlar "Özgür bölgeye hoş geldiniz Türk kardeşlerimiz", "Sivillerin korunmasını istiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı. Rejim karşıtı sloganlar attı.

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İdlib’de Türk bayrağı
Suriye'nin İdlib ve Halep şehirlerinde halk, Türk askerine destek olmak için gösteri düzenlendi. Türk bayrağı bulunan vatandaşlar "Özgür bölgeye hoş geldiniz Türk kardeşlerimiz", "Sivillerin korunmasını istiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı. Rejim karşıtı sloganlar attı.

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