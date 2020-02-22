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Hoşça kal şehidim

Suriye'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği hava saldırısı sonucu Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk (25) şehadete erdi. Baba Osman Ertürk, Mustafa’nın tabutuna sarılıp “Beni bırakma oğlum” diye ağladı.

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Hoşça kal şehidim
Suriye'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği hava saldırısı sonucu Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk (25) şehadete erdi. Şehit Ertürk için dün memleketi Gaziantep'te cenaze töreni düzenlendi. Baba Osman Ertürk, oğlunun tabutuna sarılıp "Beni bırakma oğlum" diye feryat etti. İki yıldır TSK'da görev yapan kahraman asker, törenin ardından dualarla toprağa verildi.




Hain saldırıda şehit düşen Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları, (24), bugün memleketi Hatay'da toprağa verilecek

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