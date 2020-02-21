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olayında flaş gelişme! tan şok iddialar...

'da ortadan kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan Leyla ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. , "Leyla'yı en son amcası Yusuf'un yanında gördüm" ifadesini kullandı.

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Leyla amca kurbanı mı?
Ağrı'da 2018'de bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan Leyla Aydemir'in (4) 18 gün sonra cansız bedenine rastlandı. Aydemir'i ölümüne ilişkin 7 sanığın yargılandığı mahkemede dün bir ifade verdi.

Tanık, Leyla'nın öldürülmeden kısa süre önce tutuklu olan amcası 'in yanında olduğunu öne sürdü: Yusuf, kendi evlerinin karşısındaki evin ahşap kapısına yaslanmış, elleri cebinde tedirgin hareketleri ile çevreyi kontrol ediyordu.

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