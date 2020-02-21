Ağrı'da 2018'de bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan Leyla Aydemir'in (4) 18 gün sonra cansız bedenine rastlandı. Aydemir'i ölümüne ilişkin 7 sanığın yargılandığı mahkemede dün bir gizli tanık ifade verdi.
Tanık, Leyla'nın öldürülmeden kısa süre önce tutuklu olan amcası Yusuf Aydemir'in yanında olduğunu öne sürdü: Yusuf, kendi evlerinin karşısındaki evin ahşap kapısına yaslanmış, elleri cebinde tedirgin hareketleri ile çevreyi kontrol ediyordu.
Tanık, Leyla'nın öldürülmeden kısa süre önce tutuklu olan amcası Yusuf Aydemir'in yanında olduğunu öne sürdü: Yusuf, kendi evlerinin karşısındaki evin ahşap kapısına yaslanmış, elleri cebinde tedirgin hareketleri ile çevreyi kontrol ediyordu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.