Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni dualarla hizmete açtı: İlk emri "oku" olan bir dinin, bilenle bilmeyenin eşit olmadığını vazeden bir inancın müntesipleriyiz. İstiyoruz ki, gençlerimiz, ilmin denizinde yüzsün. Özellikle tüm ilim, fikir ve sanat erbabımızı, eserlerini ve isimlerini yaşatmak üzere buraya bağışta bulunmaya davet ediyorum. Kitap dilencisi olarak beni kabul ediyorsanız, ben bunu kabul ederim.
Törene katılan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, 350 kitap bağışladı.
Kütüphanede, 2 milyonu kitap, 2 milyonu süreli yayın olmak üzere 4 milyon basılı eser yer alıyor.
Ziyaretçiler Kütüphaneye çipli kimlik kartları ile üye olup girebilecek
125 bin metrekare alana kurulu olan kütüphanede 201 kilometre raf uzunluğu bulunuyor
Kütüphanenin Cihannüma Salonu, 16 Türk devletini temsilen 16 sütun üzerine 32 metre yükseklikte inşa edildi.
Atatürk'ün 2 bin 400 kitaptan oluşan şahsi kütüphanesi de dijital olarak vatandaşların kullanımına açılacak.
Kütüphanede 134 farklı dilde kitap bulunuyor
Törene katılan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, 350 kitap bağışladı.
Kütüphanede, 2 milyonu kitap, 2 milyonu süreli yayın olmak üzere 4 milyon basılı eser yer alıyor.
Ziyaretçiler Kütüphaneye çipli kimlik kartları ile üye olup girebilecek
125 bin metrekare alana kurulu olan kütüphanede 201 kilometre raf uzunluğu bulunuyor
Kütüphanenin Cihannüma Salonu, 16 Türk devletini temsilen 16 sütun üzerine 32 metre yükseklikte inşa edildi.
Atatürk'ün 2 bin 400 kitaptan oluşan şahsi kütüphanesi de dijital olarak vatandaşların kullanımına açılacak.
Kütüphanede 134 farklı dilde kitap bulunuyor
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