İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburt'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Cüneyt Epcim ile Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye tebrik mesajı gönderdi.
Başkan Erdoğan, Bayburt'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı
Son dakika haberi... İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
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