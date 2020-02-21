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Başkan Erdoğan, 'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Son dakika haberi... yapılan açıklamaya göre, , 'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

  • Güncel
  • 21.02.2020 13:00
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  • Son Güncelleme: 21.02.2020 13:00
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