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Son dakika: ’ın 'ne girişimine 7 tutuklama

’ın 'ne hazırlığı olayında gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen 11 zanlıdan 7’si tutuklandı, 4’ü ise şartı ile serbest bırakıldı.

  • Güncel
  • 20.02.2020 09:49
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  • Son Güncelleme: 20.02.2020 09:54
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'ın 'nde Müdürü olarak görev yapan B.Ç.'nin adliye binasına hazırlığı yaptığı olayıyla ilgili devam eden soruşturmada gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde mahkemeye sevk edildi.



Mahkemeye sevk edilen 11 sanıktan, aralarında Silopi Adliyesi Yazı İşleri Müdürü B.Ç.'nin de bulunduğu 7'si tutuklandı, 4'ü de şartı ile serbest bırakıldı.

Tutuklanan zanlılar, cezaevine gönderildi.

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