İlk kez Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan daha sonra Japonya, Güney Kore, Fransa gibi ülkelerde de ölüme neden olan corona virüsü hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Twitter'da bazı fotoğrafların yayınlanmasından sonra Türkiye'de de corona virüsünün tespit edildiği iddia edilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu iddialarla ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Rize'deki Çinli turistin testleri tamamlandı ve koronavirüse rastlanmadı!

CORONA DEĞİL MEVSİMSEL GRİP!

"Koronavirüs şüphesiyle Rize Devlet Hastanesi'nde gözlem altında tutulan hastanın testleri tamamlandı. Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelenen numunelerde hastanın Koronavirüs değil mevsimsel grip olduğu anlaşıldı. Hastamız bugün taburcu edilecek."