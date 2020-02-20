Bugünkü
Takvim

ndan flaş Koronavirüs açıklaması!

'de ortaya çıkan ve giderek yayılan Koronavirüsün 'de bir kişide tespit edildiğine dair iddialara cevap veren , Koronavirüs şüphesiyle gözlem altında tutulan hastanın testlerinin tamamlandığını, incelenen numunelerde hastanın mevsimsel grip olduğunun ortaya çıktığını ifade etti.

  • Güncel
  • 20.02.2020 09:15
  •  - 
  • Son Güncelleme: 20.02.2020 09:17
ABONE OL
Sağlık Bakanlığından flaş Koronavirüs açıklaması!

İlk kez 'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan daha sonra , , gibi ülkelerde de ölüme neden olan corona virüsü hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Twitter'da bazı fotoğrafların yayınlanmasından sonra 'de de corona virüsünün tespit edildiği iddia edilmişti. , bu iddialarla ilgili son dakika açıklamasında bulundu. 'deki Çinli turistin testleri tamamlandı ve koronavirüse rastlanmadı!

CORONA DEĞİL MEVSİMSEL GRİP!
"Koronavirüs şüphesiyle Rize Devlet Hastanesi'nde gözlem altında tutulan hastanın testleri tamamlandı. Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelenen numunelerde hastanın Koronavirüs değil mevsimsel grip olduğu anlaşıldı. Hastamız bugün taburcu edilecek."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Sağlık Bakanlığından flaş Koronavirüs açıklaması!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri