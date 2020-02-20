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'den gelen son görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı!

’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs tüm dünyada giderek yayılmaya devam ediyor. Virüsün sıfır noktasında ise hayat resmen durmuş durumda. İnsanlar virüs korkusu nedeniyle kendilerini evlere kilitlerken gelen son görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı.

  • Güncel
  • 20.02.2020 10:38
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  • Son Güncelleme: 20.02.2020 10:42
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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 75 bin 700'ü geçti.

Kovid-19 salgınında toplam 2 bin 128 kişi yaşamını yitirdi. Çin ana karasında 2 bin 118, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 2, Japonya'da 3, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da da birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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